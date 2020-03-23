Ankara'da koronavirüs karantinasından kaçan kişi evinde yakalandı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne giden ismi açıklanmayan bir kişi, doktorlar tarafından yeni koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alınmak istenince hastaneden kaçtı.
Karantinaya alınmak istemeyen kişi kayıplara karışırken, durumu fark eden doktorlar, polis ekiplerine haber verdi.
Detaylı çalışmaların ardından şüpheli şahıs, İnönü Mahallesi'ndeki evinde bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliyi tekrardan güvenli bir şekilde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirerek karantina altına aldı.