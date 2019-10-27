Ankara'da iş kazası: 3 işçi yaralandı

Ankara'da çalıştıkları binanın yük asansörünün bozulması sonucu 15 metreden düşen inşaat işçileri yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Pazar, 27 Ekim 2019 10:50

Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya'daki İncesu Caddesi üzerindeki bir apartmanda dış cephe kaplaması yapımı için çalışan inşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar asansöre bindi.

Çalıştıkları 6 katlı binanın çatı katına malzeme taşımaya başlayan işçilerin bindiği yük asansörü binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaparak düştü. Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.