Ankara'da iş kazası: 3 işçi yaralandı

Ankara'da çalıştıkları binanın yük asansörünün bozulması sonucu 15 metreden düşen inşaat işçileri yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya'daki İncesu Caddesi üzerindeki bir apartmanda dış cephe kaplaması yapımı için çalışan inşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar asansöre bindi.

Çalıştıkları 6 katlı binanın çatı katına malzeme taşımaya başlayan işçilerin bindiği yük asansörü binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaparak düştü. Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.