Ankara'da iş kazası: 3 işçi yaralandı

Ankara'da sabah saatlerinde Çankaya'daki İncesu Caddesi üzerindeki bir apartmanda dış cephe kaplaması yapımı için çalışan inşaat işçileri Hacı Koçer, Hasan Kondu ve Hacı Avşar asansöre bindi.
Çalıştıkları 6 katlı binanın çatı katına malzeme taşımaya başlayan işçilerin bindiği yük asansörü binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaparak düştü. Yaklaşık 15 metreden yere düşen yük asansöründeki 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.