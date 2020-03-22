Ankara'da kâğıt toplayıcılığı yasaklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında kentte kâğıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da kâğıt toplayıcılığı yasaklanmıştır. Geçimini kâğıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza ‘Barınma Evi’nde konaklama imkânı ve gıda temini belediyemiz tarafından sağlanacaktır” denildi.

Kararın ardından, Atık kâğıt İşçileri/Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de bir açıklama yaptı. Derneğin twitter hesabından yapılan paylaşımda şöyle yazıldı:

"Bizim de doğrudan sürecin içerisinde olduğumuz, Ankara BB. Başkanı Sn. Mansur Yavaş’ın bizzat talimatıyla hayata geçirilecek ve kâğıt toplayan emekçilerin maddi/manevi ihtiyaçları karşılanacak olan süreci kamuoyuna duyururuz."