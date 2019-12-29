Ankara'da kadın cinayeti

Ankara’da yaşayan Dursun Ö., uzaklaştırma kararına rağmen peşini bırakmadığı ve boşanma aşamasındaki eşi Deniz Ö.'yü öldürüp intihar etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Ö. evi terk etti. Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Ö.'nün ise Deniz Ö.'ye sık sık tehditlerde bulunduğu söylendi.

Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Ö., uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Ö., eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Ö.’yü vurup, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Ö. ve Dursun Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Annesinin yanına gitmek isteyen ancak polislerin izin vermediği E.Ö., "Kaç kere polis çağırdık, şikayet ettim, 'şiddet var' dedim. Polis mi vardı? Şimdi polis evimden çıkmıyor. Zamanında neredeydiniz" diyerek tepki gösterdi.