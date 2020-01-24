Ankara'da geçen yıl çoğu inşaatlarda çalışan 56 işçi yaşamını yitrdi

Ankara'da geçen yıl, 56 kişi iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdi. İSİG’in hazırladığı rapora göre en çok işçi ölümü inşaat sektöründe yaşandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), "2019 Yılı İş Cinayetleri Raporu"na göre, bin 736 işçinin yaşamını yitirdiği 2019’da işçi ölümlerinin en çok yaşandığı il İstanbul olurken, listede Ankara yedinci sırada yer aldı.

5’İ ÇOCUK İŞÇİ

Ankara’da geçen yıl yaşanan kazalarda 56 işçi yaşamını yitirdi. Raporda, yaşamını yitirenlerden 13’ünün kayıt dışı ve kötü şartlarda çalışan sığınmacılar olduğu belirtilirken, 5’inin yaşının da 18’den küçük olduğu bilgisine yer verildi.

EN ÇOK ÖLÜM İNŞAATLARDA YAŞANDI

Kazalar nedeniyle en çok işçi ölümümün yaşandığı sektör ise önceki yıllarda olduğu gibi yine inşaat oldu. İnşaatlarda çalışan 14 işçi, taşımacılıkta 8, ağaç-kağıt sektöründe 5, ticaret-büro sektöründe 4, savunma-güvenlik ve metal sektörlerinde 3’er; diğer iş kollarında ise 19 işçi yaşamını yitirdi.

Ankara'daki işçi ölümlerinin en büyük nedenleri olarak ise yangın ve yüksek düşme gösterildi. İskitler ve Siteler’de çıkan iki yangında kayıt dışı çalıştırılan 12 işçinin ölümüne dikkat çekildi.