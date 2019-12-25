Ankara'da 'FETÖ' operasyonu: 82 gözaltı

"FETÖ" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 35'i muvazzaf 36 asker hakkında, 2013 İdari Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü eski hakim 20 kişi hakkında, Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında daha önce kamu kurumlarından ihraç edilen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "FETÖ" yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'unun da yakalandığı belirtildi.