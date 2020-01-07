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Ankara'da deprem
Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Salı, 07 Ocak 2020 08:15
Ankara, Akyurt'ta saat 8.01'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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