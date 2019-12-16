Ankara'da çalışmaya gelen Nepalli kadına patron işkencesi!

Bakıcılık için Nepal’de bulunan bir firma aracılığıyla Ankara’ya gelen 18 yaşındaki Sonam Karmu Hyolmo isimli Nepalli genç kadın, patronları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Sosyal medyadan yardım isteyen, pasaportuna ve telefonuna el koyulduğunu ve sabahın erken saatlerinde gece yarılarına kadar çalıştırıldığını söyleyen kadın, ailesiyle görüştürülmediğini, parasını da alamadığını anlattı.

18 yaşındaki Sonam Karmu Hyolmo isimli Nepalli genç kadın, bakıcılık için geldiği Ankara’da patronları tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.

'GECE 1'E KADAR ÇALIŞIYORUM'

Çocuk bakıcılığı üzerine Ankara'ya geldiğini söyleyen Sonam, bir süre sonra Ecen Kız Öğrenci Yurdu'nun da sahibi olan Yaşan Durmaz’ın evine ve sahibi olduğu yurda da götürülmeye başlandığını, temizlik, çamaşır, bulaşık pek çok işi her iki yer için de yapmaya başladığını anlattı.

"Bana verilen tüm görevlerimi yapıyorum. Sabah saat 5'de bazen saat 6 da işe başlamam için uyandırıyorlar, kahvaltı hazırlama, ütü yapma, kıyafet ütüleme ve tüm ev işleri. Gece 12, 1’e kadar çalışıyorum” diyen Sona, 400 avro maaş için anlaştıklarını fakat sadece bir kez parasını alabildiğini ve parasını istediğinde ise “Biz ailene gönderiyoruz” dediklerini söyledi.

Ailesi ile görüştürülmesine de izin verilmediğini söyleyen genç kadın, Yaşan Durmaz’ın kızı avukat Gözde (soyadı bilinmiyor) isimli biri tarafından tarafından çok defa dövüldüğünü ve vücudunda ağır morluklar olduğunu, dişinin kırıldığını da anlattı.

Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından Sonam'ın Emniyet'e götürüldüğü duyuruldu.

YURTTAN YANIT GELMEDİ

Ulaşmaya çalıştığımız kız yurdu yetkilileri ise telefonlarımıza çıkmadı.

Konuştuğumuz güvenlik görevlileri ise konuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.