Ankara'da ‘ByLock’ operasyonu: 112 gözaltı kararı

Ankara'da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 67'si gözaltına alındı. Ayrıca eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara’da Gülen cemaatinin iletişim uygulaması olduğu belirtilen ‘ByLock’ı kullananlara yönelik yeni bir operasyon yapıldı. Bu kapsamda, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 67’si gözaltına alındı. KARA KUVVETLERİ’NDE 18 GÖZALTI Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'FETÖ' soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bununla birlikte Ankara’da 'FETÖ' operasyonlarında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 112’ye çıktı.