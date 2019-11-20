Ankara'da 'akşam pazarı' yasaklandı

Ankara Kızılay'da kurulan 'akşam pazarı' Valilik tarafından yasaklandı.

Ankara Kızılay'da yıllardır seyyar satıcılar tarafından kurulan "akşam pazarı" Ankara Valiliği'nin Çankaya Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı sonrası yasaklandı.

Satıcılar karara Çankaya Belediyesi'nin, "Kalp Kırmadık, Rekor Kırdık" sloganını hatırlatarak, "Hani kalp kırmak yoktu?" afişleriyle tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, kitap, ikinci el kıyafet ve çeşitli ev gereçlerinin satıldığı pazardaki yasak kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin Kızılay’da başlattığı yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlandı.

Kent merkezini yeniliyoruz.

Kızılay bölgesi yeni altyapısı ve görünümüyle yurttaşlarımızın daha çok zaman geçireceği bir merkeze dönüşecek... pic.twitter.com/rn1GEuZoCH — Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) November 19, 2019

Valilik Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla tezgahların kurulmamasına karşı önlem alınmasını talep etti. Yıllardır gece saat 21.00’den itibaren kurulan tezgahlara karşı zabıta ekipleriyle birlikte polis güvenlik önlemi almaya başladı.

Akşam pazarına izin verilmemesinin ardından Kızılay’daki seyyar satıcılar Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e Kızılay’a astıkları afişlerle tepki gösterdi.

Çankaya Belediyesi’nin, 'Kalp Kırmadık, Rekor Kırdık' sloganını hatırlatan seyyar satıcılar hazırladıkları afişlerinde, "Hani kalp kırmak yoktu? Bizim ekmeğimiz ekmek teknemiz. Yüzlerce insanın kalbi kırılıyor. #Konur #Yüksel #Karanfil akşam tezgahları pazarı ile daha güzel" ifadelerine yer verdi.

Kızılay’daki Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda tezgah açmak isteyen seyyar satıcılarla Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri arasında 2011 yılında kavga çıkmış bazı zabıta memurları ve işportacılar çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.