Ankara'da 2. Çankaya Kitap Buluşması etkinliği

Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Çankaya Kitap Günleri etkinliğinin ikincisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılıyor.

Ankara'da Çankaya Belediyesi tarafından geçen yıl birincisi düzenlenen Çankaya Kitap Günleri etkinliğinin ikincisi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde devam ediyor.

13 Aralık tarihinde başlayan etkinliğe kırktan fazla yayınevi katılırken, etkinlikte hayata, edebiyata ve kentli olmaya dair paneller, söyleşiler ve çocuklara yönelik felsefe, sanatsal yaratıcılık, kent bilinci, geri dönüşümle ilgili atölyeler düzenleniyor.

Etkinlikte altmıştan fazla yazarın imza günü düzenleyeceği etkinlikte Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk ve nice şairin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinalleri sergileniyor ve üzerine söyleşiler yapılıyor.

Etkinlik 22 Aralık tarihinde sona erecek.