Ankara yarın 'Halkın Şöleni'ne ev sahipliği yapacak

Türkiye Komünist Partisi, "2020'yi kazanmak için... Umuda, örgütlülüğe, halkın şölenine çağrı!" başlığıyla İstanbul ve İzmir'de yaptığı büyük buluşmaların ardından yarın Ankara buluşmasını gerçekleştirecek.

4 Ocak Cumartesi saat 19.00'da, Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki buluşma öncesi "Çok sevdiğimiz bu ülkeyi değiştireceğiz, kararlıyız" diyen TKP, buluşma çağrısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadına, çocuğa kimse dokunamayacak. Doğayı, tarihsel mirasımızı gözünü paradan başka bir şey görmeyen şirketlerin insafına terk etmeyeceğiz. Eğitim ve sağlık hizmetleri herkese eşit ve ücretsiz hale gelecek, okullarımızda cehaletin ve yobazlığın değil aklın ve bilimin sözü geçecek. Isınma, barınma, aydınlanma, su gibi temel gereksinimler ücretsiz karşılanacak. Emekçileri kimse sömüremeyeceği için, herkes insanca yaşayacak. Herkesin işi olacak. Sanayimiz ve tarımımız ülke ve toplum çıkarları doğrultusunda yeniden planlanacak. Eşitlikçi ve özgürlükçü bir düzen kurulacak.

Bunun için dost elimizi uzatıyoruz. Sözümüzü, şarkımızı, yüreğimizi ve aklımızı, Aydınlık bir Türkiye hedefimizi paylaşmak için…