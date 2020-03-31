Ankara ve Kırıkkale'de eczanelerin çalışma saatleri değiştirildi

Ankara Eczacı Odası, Ankara ve Kırıkkale'de eczane çalışma saatlerinin salgın tehlikesi geçene kadar geçici olarak değiştirildiğini duyurdu.

Ankara Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada Ankara ve Kırıkkale'deki eczanelerin çalışma saatlerinin bugün itibariyle 10.00-18.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Odanın internet sitesinden yapılan açıklamada "Covid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacılarımızın ve yardımcı personellerimizin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız sonuçlanmış, Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte alınan karar gereği, Eczanelerimiz 31.03.2020 tarihi itibariyle (Cumartesi günleri dahil) 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vereceklerdir" denildi.