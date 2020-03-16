Ankara Valiliği'nden umreden gelenlere ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, umreden dönen ve gözlem altına alınanlarla ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, umreden dönen ve gözlem altına alınan vatandaşlarla ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin, açıklamasında, "Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.