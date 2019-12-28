Ankara NHKM'de yarın 'Türkiye'nin Aydın Sorunu' tartışılacak

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 'Türkiye'nin Aydın Sorunu' tartışılıyor.
soL - Ankara
Cumartesi, 28 Aralık 2019 10:30

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, yarın soL Portal yazarı Orhan Gökdemir ve Asaf Güven Aksel'in katılımıyla "Türkiye'nin Aydın Sorunu" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Söyleşide geçmişten günümüze Türkiye'de aydının ortaya çıkış koşulları, yazar-sanatçı-entelektüel ile aydın olmanın ilişkisi ve ayrımı, bugün kime aydın denebileceği, günümüzde bir aydın hareketine ihtiyaç olup olmadığı, bu hareketin ve aydının varlık koşulları gibi konulara değinilecek.

Ankara NHKM, twitter adresinden de bir çağrı yayınlayarak, izleyicilerin katılımcıların tartışmasını istediği başlıkları, onlara sormak istediği soruları yazmasını istedi.
 

29 Aralık Pazar saat 14.00
Söyleşi: Türkiye'nin Aydın Sorunu
Katılımcılar: Orhan Gökdemir, Asaf Güven Aksel
Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ankara
Konur Sk. No:51 Kızılay
03124175659
 

 