Ankara NHKM'de yarın 'Türkiye'nin Aydın Sorunu' tartışılacak

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 'Türkiye'nin Aydın Sorunu' tartışılıyor.

Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, yarın soL Portal yazarı Orhan Gökdemir ve Asaf Güven Aksel'in katılımıyla "Türkiye'nin Aydın Sorunu" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yapacak.

Söyleşide geçmişten günümüze Türkiye'de aydının ortaya çıkış koşulları, yazar-sanatçı-entelektüel ile aydın olmanın ilişkisi ve ayrımı, bugün kime aydın denebileceği, günümüzde bir aydın hareketine ihtiyaç olup olmadığı, bu hareketin ve aydının varlık koşulları gibi konulara değinilecek.

Ankara NHKM, twitter adresinden de bir çağrı yayınlayarak, izleyicilerin katılımcıların tartışmasını istediği başlıkları, onlara sormak istediği soruları yazmasını istedi.



Merhaba, Yarın gerçekleşecek etkinliğimizde Orhan Gökdemir ve Asaf Güven Aksel'in ele almasını, tartışmasını istediğiniz başlıkları, sorularınızı bu tweet'in altına yazabilirsiniz. 29 Aralık Pazar 14.00

Söyleşi: Türkiye'nin Aydın Sorunu @gokdemirorhan @agaksel #ankaraetkinlik pic.twitter.com/d3CZKcHObY — NHKM Ankara (@NHKMAnkara) December 28, 2019

29 Aralık Pazar saat 14.00

Söyleşi: Türkiye'nin Aydın Sorunu

Katılımcılar: Orhan Gökdemir, Asaf Güven Aksel

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi - Ankara

Konur Sk. No:51 Kızılay

03124175659

