Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 278 gözaltı kararı

'FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı ve hastanelerdeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, beşi aktif görevde 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 'FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerde görevli 5’i aktif görevde olmak üzere 10’u doktor, 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 5 ildeki operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BYLOCK KULLANICISI 260 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı ByLock kullanıcısı 260 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı.