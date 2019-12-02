Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden '1 liralık otopark' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1 lira olan otopark ücretlerinin Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Ankara’da belediyeye ait otopark ücretlerinin 1 TL olmasına ilişkin karar mahkeme tarafından iptal edildi.

Melih Gökçek'in ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde otopark ücretleri 1 TL yapılmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kararın kendilerine ait olmadığını, mahkeme kararı olduğunu duyurdu:

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara’nın işlek yerlerindeki otoparkları ve bazı işletmeleri, eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’na (SOS Vakfı) düşük fiyatlarla uzun süreliğine kiraya verdiği ortaya çıkmıştı.