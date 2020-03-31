Ankara Büyükşehir Belediyesi de dava açacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından yardım kampanyası hesaplarının bloke edilmesiyle ilgili yargıya başvuracağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından koronavirüs salgını nedeniyle başlattıkları yardım kampanyası için açılan banka hesaplarına bloke getirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yargıya başvuruyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı açıklamada yardımlara devam edeceklerini duyurdu.

Yavaş paylaşımında "İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir. Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin banka hesaplarına konulan blokajın kaldırılması için yargıya başvuracağının duyurulmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bağış kampanyası için kullanılan banka hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili olarak yarın İdare Mahkemesi’nde dava açacağı belirtildi.