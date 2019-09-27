Ankara Bilkent Şehir hastanesinde 400 kişi zehirlendi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanlarının önceki gün yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendiği öğrenildi. Dörtyüzün üzerinde çalışan aynı hastanenin acil servisinde tedavi edildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde dörtyüzün üzerinde çalışan mide bulantısı, kusma, ateş, halsizlik gibi şikayetlerle acil servise başvurdu.

Önceki gün yedikleri tavuk yemeğinden zehirlendikleri belirtilen personele aynı hastanenin acil servisinde tedavi uygulandı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin zehirlenen çalışanları acil serviste tedavi altına alınırken, çok sayıda kişiye serum tedavisi uygulandı. İshal ve mide bulantısı gerekçesiyle tedavi altına alınan hastane personelinin önceki gün yediği tavuklu yemekten etkilenmiş olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Zehirlenmelerin ardından personelin durumu iyi olanların görevine döndüğü, diğerlerinin ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi.