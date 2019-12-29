Ankara Barosu’ndan 'emniyette işkence' raporu

Ankara Barosu, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işkence iddialarına yönelik bir rapor hazırladı. Baro, iddialar hakkında soruşturma yapılmasını ve işkence yaptığı ileri sürülen polislerin, soruşturma tamamlanana kadar açığa alınmasını talep etti.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi tarafından "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Terörle Mücadele Müdürlükleri’nde İşkence İddialarına Dair" adıyla hazırlanan raporda, gözaltındaki kişilerle yapılan görüşmeler yer aldı.

MezopotamyaAjansı'nda yer alan habere göre, baro raporla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Raporda, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde 19 Aralık tarihinde işkence ve kötü muamele ile karşılaştığını anlatan kişinin ismine yer verilmezken, avukatlarla yaptığı görüşmede itirafçı olmaya zorlandığı, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı belirtildi. Rapora göre, görüşülen kişi iki defa mülakata çıkarıldığını, sadece kendisinin değil kendisi ile birlikte aynı koğuşta kalanların da mülakata götürüldüğünü de söyledi.

EPİLEPSİ HASTASINA İLAÇ VERİLMEDİ

Rapora işkence ve kötü muameleye maruz kalan bir başka kişinin ifadeleri de şöyle yansıdı:

"Görüşülen kişi diğer kişide olduğu gibi ‘mülakat’ adı altında görüşmeye götürüldüğünü, burada itirafçı olmaya zorlandığını, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını ifade etmiştir. Görüşülen kişi taze olmayan ve yetersiz yemekler verildiğini, 5 kişilik nezarethanede 21 kişi kaldıkları zamanların olduğunu, yatak yetersizliği olduğundan yerde yatmak zorunda kaldıklarını, yerin soğuk olduğunu ve yeterli sayıda battaniye verilmediğini, epilepsi hastası olmasına rağmen, 4 gün ilaçlarının verilmediğini, daha önce de mülakatlara çıkarıldığını ancak orada kötü muamele yapılmadığını, itirafçılık yapması yönünde çok baskı uygulandığını ifade etmiştir."