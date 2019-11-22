Ankara Barosu’ndan Dipsiz Göl için suç duyurusu

Ankara Barosu Dipsiz Göl için Gümüşhane Valisi ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Barodan yapılan açıklamada '12 bin yıllık bir gölün içinde yaşadığımız zaman dilimi içerisinde kurutulması, sadece bu coğrafyada değil tüm insanlık tarihinde kötülüğün sınırlarını baştan çizmiştir' denildi.

Ankara Barosu, Dipsiz Göl’ün kurutulmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Valiliği Kültür ve Turizm Müdürü, Gümüşhane Arkeoloji Müzesi Müdürü, Gümüşhane Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü hakkında "görevi kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulundu.

Baro tarafından suç duyurusuna ilişkin yapılan açıklamada “12 bin yıllık bir gölün içinde yaşadığımız zaman dilimi içerisinde kurutulması, sadece bu coğrafyada değil tüm insanlık tarihinde kötülüğün sınırlarını baştan çizmiştir. Göle, doğaya, hayvana, çevreye, medeniyete ve insanlığa bakış açısı bir bütündür ve bu kötülük sınırları içerisinde artık herkes tehlike altındadır. Avukatlığımız sadece insanlara değil aynı zamanda doğayadır. Herkes bilmelidir ki, avukatlığını yapacağımız bu gölü kurutan zihniyet; doğaya, doğanın çocuklarımıza mirasına ve insanlığa karşı suç işlemiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Aradan geçen zamanda adı “Dipsiz” olan bir gölü kurutup içine toprak dolduran aynı zihniyet, şimdi içine tankerlerle su doldurmayı insan aklıyla ve doğayla dalga geçercesine bir 'çözüm' olarak sunmaktadır.

Tarihten bağımsız bir şekilde tüm insanlığa ve en çok bu topraklar üzerinde yaşayan teker teker her vatandaşa ait olan bir gölün kurutulmasının artık bir 'çözümünün' olamayacağı, maalesef bunun sadece hukuk ve tarih önünde bir 'cezasının' olacağı kanaatindeyiz.

12 bin yıldır orada sessizce duran bir gölün hak savunucusu olmakla ülkemize, çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkma arasındaki bağın farkındayız. Bu sebeple Dipsiz Göl’ü kurutarak dünyadan silme gafletine düşen tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz”