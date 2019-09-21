Ankapark'a yine haciz geldi, işçilere yine maaş yok...

2 milyar TL'ye mal olan ancak yıllık 26 milyon 400 bin TL'ye bir şirkete kiralanan Ankapark'ta maaş krizi sürüyor. İşçiler cuma günü ödeneceği söylenen maaşlar yine ödenmedi, bugün parka yine haciz arabaları geldi.

2 milyar TL'ye mal olan ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Ankapark, kriz konusu olmaya devam ediyor.

İşçilerin maaşları aylardır düzenli ödenmezken, işçilere verilen sözler yine tutulmadı.

Maaş ödemesinin cuma günü yapılacağı söylenirken, son yapılan toplantıda bu kez de salı günü ödeme yapılacağı ileri sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz hafta haciz gelen parka, bugün de haciz

soL'a konuya ilişkin bilgi veren bir Ankapark işçisi, "Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün de haciz arabaları geldi. Bize 200, 300 lira şeklinde harçlık verilmeye devam ediyor. Maaşlarımızın ödenme tarihi olarak bu kez de salı günü işaret edildi ancak kimse inanmıyor bu sözlere" dedi.