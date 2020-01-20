Ankapark'a bir buçuk ay sonra yeniden elektrik verilecek

2,5 milyon TL'lik birikmiş borcu nedeniyle 3 Aralık'ta elektriği kesilen Ankapark ile Başkent Elektrik arasında protokol imzalandı. Ankapark'a bir buçuk ayı aşkın süredir ilk kez elektrik verilecek.

Başkent Elektrik ile Wonderland Eurasia’nın (Ankapark) işletmecisi arasında bugün elektrik borcuna ilişkin protokol imzalandı. Bu kapsamda, Başkent Elektrik, ekiplere "elektriği bağlayın" talimatı verdi.

Wonderland Eurasia’nın elektriği, 3 Aralık’ta 2.5 milyon TL’lik birikmiş borcunu ödemediği için kesildi. Eğlence merkezinin yeni işletmesi, Bursa merkezli ECS Stil Tekstil, Başkent Elektrik’le cuma günü bir araya geldi. Park yönetimi, aynı gün elektrik borcunun bir bölümünü ödedi.



Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, taraflar, bugün yeni bir görüşme daha yaptı. Başkent Elektrik ile Wonderland Eurasia’nın işletmecisi arasında kalan borca ilişkin bir protokol imzalandı. Buna göre kalan tutar iki taksit halinde kapatılacak. Şubatta ilk dilimin ödemesi yapılacak, nisan ayında da borç sıfırlanacak.

Başkent Elektrik, protokolün imzalanmasının ardından ekiplere, "Park’ın elektriğini bağlayın" talimatı verdi. Elektriğin, bugün verilmesi bekleniyor.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilmeye başlandığı 2013 yılından beri Ankapark hakkında pek çok itiraz dile getirilmiş, yüksek maliyet tartışmaları ve defalarca sonuçlanamayan ihale süreçleri yaşanmıştı. Ankapark'a geçen Eylül ayında da haciz gelmiş ve pek çok malına el konulmuştu. Ankapark işçilerin maaşlarının aylarca ödenmemesiyle de sıklıkla gündeme gelmişti.

Ankapark/Wonderland Eurasia, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma iddiasıyla 20 Mart 2019'da açılmıştı.

