Anıtkabir'deki 'Erdoğan' sloganlarına suç duyurusu

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

10 Kasım'da Anıtkabir'de “Erdoğan” sloganları atılması hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mehmet Avcı isimli bir yurttaş cumhuriyet başsavcılığına giderek slogan atanlar ve buna müsaade edenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Odatv'de yer alan habere göre, Avcı, Erdoğan taraftarlarının özellikle bu iş için alana alındığını ve başka kimsenin alana sokulmadığını belirterek şunları söyledi:

"Anıtkabir yönetmeliğinin 12. maddesine göre orada slogan atmak yasak olduğu halde görevini yapmayanlar, görevini kötüye kullananlar ve o sloganları atanlar hakkında ve ayrıca halk kin ve nefrete sürüklendiğinden dolayı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Delilleriyle beraber gerekeni yaptım."