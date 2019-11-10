Anıtkabir’de ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları

Cumhuriyeti’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da, Anıtkabir’de yapılan devlet töreni sırasında bir grup tarafından ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da, Anıtkabir’de yapılan devlet töreni sırasında bir grup tarafından ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atıldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah Anıtkabir’e vatandaşlar alınmazken, alana özellikle yerleştirilmiş gruplara 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan attırıldı. Yas ve saygı mekanı olması gereken Anıtkabir’de bile saygısızlık yapanlara en güzel cevabı bugün Ata’sına koşan milyonlar verecek" dedi.