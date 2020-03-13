Anaokulunda din eğitimi: Müfredat ve 'eğitmen' Diyanet'ten!

AKP'nin gerici eğitim sistemi çocukları hedef almaya devam ediyor. Şimdi de ana sınıflarında devlet eliyle din dersi verilecek.

Diyanet kurslarında 4-6 yaşa verilen tartışmalı din eğitimi şimdi de Sakarya, Edirne, Amasya, Adıyaman, Rize gibi birçok ilde resmi devlet okullarındaki ana sınıflarında başladı.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, “Değerler Eğitimi” adı altında 5 yıl önce Sakarya’da, 4-6 yaş grubu çocuklara din eğitimi başlattı. Sayıları 554’e çıkan bu Kuran kurslarında 5 yıl önce 15 bin 265 çocukla başlayan eğitim, 40 kat artarak şimdi 618 bin 402 çocuğa ulaşıtı. Din görevlisi sayısı da 8 bin 471’e çıktı

MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini ilkokul 4'üncü sınıfta başlatırken, Diyanet müfredat dışı din eğitimini okullarında ana sınıfı öncesinde başlatmış oldu. Eğitim, Talim Terbiye Kurulu denetimi dışındaki kitaplarla yapılıyor.

Adıyaman Besni Atatürk Ortaokulu'nda 4-6 yaş din eğitim 3 yıldır müfredata aykırı yapılıyor.

Dönemin Besni Müftüsü Hanifi Damar, “Atatürk Ortaokulu ana sınıfında 4-6 yaşa çok ciddi bir dini eğitimi vereceğiz. Dini şuur aşılıyoruz. Allah, maddi/manevi muzaffer eylesin. Çocuklar, küçük yaştan itibaren Elif, Ba okuyup, Kuran-ı Kerim harflerini tanıyacak. okullarda sayıyı çok ciddi arttıracağız” diyor.

PROTOKOLE AYKIRI

Diyanetle imzalanan, “4-6 yaş okul öncesi değerler eğitimi” protokolünde Kuran kurslarının resmi okullarda açılabileceğine dair bir madde yok. Bakan itiraz etse de Sakarya'da okullarda din eğitimi veli izin dilekçeleri toplanıyor. Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokuldan liseye 5 okula, Kuran-ı Kerim eğitimi için izin verilen öğrenci tablolarının oluşturulmasını istedi.

Eğitim İş Hukuk Sekreteri Maksut Balmuk, Devletin ana sınıfında din eğitimi başladı. Ders saatinde başka bir kişiye dersini veren öğretmen de, derse giren Diyanet yetkilisi de, müsaade eden okul, ilçe, il ve MEB yöneticileri anayasal suç işliyor" diyor.