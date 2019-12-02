Anaokullarda din eğitimi: Arapça ve din dersi verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokullarında dini eğitim sınıfları açmaya başladığı ortaya çıktı.

“Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum” adıyla Yalova’da başlatılan projenin ayrıntıları ortaya çıktı.

MÜFTÜLÜK BELİRLEYECEK

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, MEB, Diyanet ve Yalova Valiliği’nin ortak protokolü ile okul öncesi çocuklar için başlatılan projede, “Manevi değerlerin temellerinin oluşumunu sağlamak, değerler eğitimi kapsamında dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması amacıyla çocuğun üst öğrenimi de hedef alınarak, kişisel gelişiminde Türk toplumuna özgü davranış ve değerlerinin İslam ahlakıyla bütünleşmesi amaçlanmaktadır” denildi. 4-6 yaş grubundaki çocuklar için 12-18 kişilik sınıflar oluşturulması ve haftada 6 saat süren eğitimlerin müftülük tarafından belirlenen eğitimcilerle sürdürülmesi planlandı.

Projenin amacında ise yasa ve yönetmeliklere uyması açısından Mustafa Kemal Atatürk’ün adı kullanıldı. Amaçta, “Çocukların Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, dürüst ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireylerin yetişmelerine temel hazırlamak” ifadeleri yer alırken, eğitim içeriğinde ise sadece Arapça ve dini konular yer aldı.