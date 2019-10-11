Anadolu Ajansı, saldırıda yaşamını yitiren bebeğin açık fotoğraflarını yayımladı!

Anadolu Ajansı, dün SDG kontrolündeki bölgeden atılan havan mermisi nedeniyle Akçakale'de yaşamını yitiren 9 aylık Suriyeli bebeğin cansız bedeninin fotoğraflarını yayımladı. AA'nın kendi sitesinde yer verdiği 'yayın ilkeleri'ni de yok sayarak kullandığı fotoğraflar tepki çekti.

Anadolu Ajansı, SDG kontrolündeki bölgeden atılan havan mermisi nedeniyle Akçakale'de yaşamını yitiren 9 aylık Suriyeli bebeğin cansız bedeninin fotoğraflarını yayımladı.

Üstelik ajansın yabancı dilde yayın yapan hesaplarından bebeğin cansız bedeninin fotoğrafları hiçbir blurlama işlemi yapılmadan, açık şekilde paylaşıldı.

Ajans Türkçe servisinde bebeğin cansız bedenini sansürleyerek kullanırken, yabancı hesaplardan açık şekilde yaptığı paylaşımları da Türkçe hesabından paylaştı.

AA KENDİ 'İLKELERİNİ' TANIMIYOR

Bir bebeğin cansız bedenini, üstelik açık olarak, ailesinin de sürekli karşılaşabileceği şekilde paylaşan AA'nın bu adımı, kendi yayıncılık ilkelerini bile çiğnediğini gözler önüne serdi.

Sitesinde "Anadolu Ajansı'nın savaş, çatışma, terör, şiddet ve afet durumlarında yayımlanacak haberler konusundaki yayın ilkeleri" başlıklı bir bölüme yer veren ajans, şu ilkelerini açıkça çiğnedi: