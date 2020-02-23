Altun: Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili 'Sabrımız çoktan taştı ama Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İdlib ile ilgili gerçekleşen telefon konuşmasını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından konuyla ilgli "Rusya'nın iş birliğine güveniyoruz" diye yazdı.

Altun'un paylaştıklarının bir bölümü şöyle:

“Soçi’de Rusya ile bir anlaşma yapmıştık ve bu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün tarafların sözlerini tutacağını ve istikrarı sağlamaya çalışacağını ümit ediyoruz. Bununla birlikte kuvvetlerimizi herhangi bir tehdit karşısında korumaktan da çekinmeyeceğiz. Hiç kimse bizim kararlılığımızı sınamasın.

Sabrımız çoktan taştı ama Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz. Yine de ulusal güvenliğimizi korumanın yollarını aramaktan geri durmayacağız. Bölgedeki terör gruplarıyla oldukça kararlı bir şekilde savaşmaktayız. Rusya, rejimin, terör gruplarını etnik temizlik bahanesi olarak kullanmasına izin vermemelidir.”