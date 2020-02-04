Altından fay hattı geçen balçık alanı imara açma adımı

Balıkesir’de altından fay hattı geçen balçık alanın imara açılma girişimine tepki gösterildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir’de 18.02 olarak adlandırılan ve altından fay hattı geçen balçık alanın imara açılma planına tepki gösterdi.

"Bu alanın altından fay hattı geçiyor. Üstelik zemin balçık ile kaplı. Söz konusu bölgenin imara açılması Balıkesir için felaket habercisi olur" diyen Aytekin, "İktidar güdümlü yerel yönetim tepkiler üzerine geri adım atsa da iddianın dillendirilmesi dahi Balıkesir halkında büyük bir korkuya neden olmuştur. Balıkesir gibi neredeyse her gün beşik gibi sallanan bir ilde böyle bir alanı imara açmak hangi mantığın ürünüdür?" ifadesini kullandı.

UYARI YAPILDI

YeniÇağ'da yer alan habere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehirde ‘18.02 bölgesi’ olarak bilinen ve altından fay hattının geçtiği, yumuşak zemine sahip bölgeyi imara açmayı planlarken, söz konusu plana Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün'den tepki geldi.Yenigün, “Balıkesir’de yeni imara açılacak nokta olan 18.uygulama diye tabir edilen Küçük Sanayi Sitesi ikinci kapıdan sonraki bölümde fay hattı geçmektedir. Ayrıca zemini de kötüdür” dedi.

Balıkesirliler ise, 18.02 diye tabir edilen bölgenin imara açılması durumunda, ciddi para kazanacak bir zümre olduğunu ve belediye yönetiminin 3 kuruşa tarla vasfında arazi kapatıp rant elde etmeyi hedefleyenlerin cebi yerine vatandaşın güvenliğini düşünmesi gerektiğini ifade etti.