Altından fay hattı geçen alanı imara açma adımı

Balıkesir’de altından fay hattı geçen balçık alanın imara açılma girişimine tepki gösterildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir’de 18.02 olarak adlandırılan ve altından fay hattı geçen balçık alanın imara açılma planına tepki gösterdi.

"Bu alanın altından fay hattı geçiyor. Üstelik zemin balçık ile kaplı. Söz konusu bölgenin imara açılması Balıkesir için felaket habercisi olur" diyen Aytekin, "İktidar güdümlü yerel yönetim tepkiler üzerine geri adım atsa da iddianın dillendirilmesi dahi Balıkesir halkında büyük bir korkuya neden olmuştur. Balıkesir gibi neredeyse her gün beşik gibi sallanan bir ilde böyle bir alanı imara açmak hangi mantığın ürünüdür?" ifadesini kullandı.