Altıncı devriye tamamlandı, koalisyon güneydeki üssü boşalttı

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki altıncı ortak devriyesi tamamlandı. Öte yandan Uluslararası Koalisyon da Kobani'deki üssünü tamamen boşalttı

Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye'nin kuzeyine başlattığı askeri harekat sonrası Rusya ve Türkiye arasında 22 Ekim’de yapılan Soçi mutabakatı gereğince TSK ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 6. devriyesi bugün gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada ortak devriyeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği altıncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

KOALİSYON KOBANİ'DEKİ ÜSSÜNDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan Uluslararası Koalisyon'un, Kobani'nin güneyindeki üssünden tamamen çekildiği, üsse Rusya'nın yerleştiği belirtildi.

Üs boşaltılırken keşif ve savaş uçaklarının da bölgede olduğu belirtildi.

Koalisyon güçlerinin üsten çekilmesinin ardından, Ruslara ait 5 panzerin yerleştiği belirtildi.