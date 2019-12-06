Alparslan Kuytul tahliyesinin ardından Ankara'ya sokulmadı

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik operasyon kapsamında tutuklanan cemaat lideri Alparslan Kuytul, dün görülen duruşma sonrası tahliye edilmişti. Kuytul'un tahliye sonrası Ankara’ya girişinin engellendiği öne sürülürken, Gölbaşı'nda gittikleri tesisin ise elektriğinin kesildiği öğrenildi.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul, dün tahliye edilmişti.

Kuytul’un tahliyesinin ardından Ankara’ya girişinin engellendiği öne sürüldü.

Cemaat lideri Kuytul’un sosyal medya hesabından “Ankara emniyeti tarafından Alparslan Kuytul Hocaefendinin yemek yemek için Ankara'ya girmesi engellenerek yaklaşık 2 saati aşkın süredir bekletildi. Şehrin bütün girişleri tırlar ile kapatılarak girişine izin verilmeyerek Gölbaşı'na doğru hareket etmek zorunda bırakıldı. Ankara emniyeti tarafından Alparslan Kuytul Hocaefendi ve yakınlarının Gölbaşı tesislerinde yemek için mola verdikleri tesisin elektirikleri kesilerek karanlıkta bırakıldılar" paylaşımı yapıldı.

ERDOĞAN'IN 'KALEMİ KIRILMIŞTIR' DEMİŞTİ

Kuytul, darbe girişiminden bir gün önceki konuşmasında "Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır, yakında işi bitirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kuytul'un tutuklanmasına giden süreç de bu sözleriyle başlamıştı.