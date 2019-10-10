Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

'Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı' uyarısında bulunan Almanya, vatandaşlarından özellikle Türkiye’nin Suriye ile sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını istedi.

Almanya, Türkiye'yi ziyaret edecek vatandaşlarını uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan seyahat güncellemesinde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekata dikkat çekilerek, özellikle Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesindeki Şanlıurfa ve Mardin'de askeri hareketlilik olduğuna vurgu yapıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre, vatandaşlarından özellikle sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını isteyen ve bunun "büyük önem" taşıdığına vurgu yapan Alman hükümeti, "Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı" ifadesiyle de düzenlenebilecek saldırılara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.