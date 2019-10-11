Almanya'dan Erdoğan'a yanıt: Bize ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bizim şu andaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Kalkmışlar para hesabı yapıyorlar' sözlerine Almanya'dan yanıt geldi.

Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu’nun Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili başkanı Norbert Röttgen, Erdoğan’ın "İşgal derlerse kapıları açar, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" sözlerine yanıt verdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Merkel'in partisi CDU'nun dış politika konularındaki en deneyimli isimlerinden biri olarak tanınan Röttgen, şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan’ın bize doğruları ve gerçeği olduğu gibi söylememeyi dikte etmesini kesinlikle kabul edemeyiz. Erdoğan’ın aslında tam da bu sözleri, Avrupalılar, Batı olarak bizim bu seviyede hareket etmediğimizi göstermemiz için bir neden teşkil ediyor. Daha da ağır olanı, Avrupalıları men etmek istediği şeyi yapan, yani bu politikayı eleştiren Türk yurttaşlarının hapsedildiği gerçeği. Özellikle Kürt muhalefeti HDP, zaten liderliği uzun süredir hapiste… Bunlar zaten olanları olduğu gibi söylememiz için bir neden daha oluşturuyor. Çünkü biz Türkiye ve Erdoğan’ın bize ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bizim de çıkarlarımız var. Ama şunu diyebilirim. Türkiye’nin Almanya ve Avrupa’ya daha fazla ihtiyacı var.”