'Allah' olduğunu ima eden şarlatana belediyeden kıyak

AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin 'Allah' olduğunu ima eden, Atatürk’le konuştuğunu söyleyen ve sahte faturadan hapis yatan Mustafa Özbağ’ın derneğine bina tahsis ettiği ortaya çıktı.

Bursa'da AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin Osmangazi Belediyesi’nin “Allah” olduğunu ima eden Mustafa Özbağ’ın Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği’ne, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladığı tarihi binayı tahsis ettiği ortaya çıktı. Belediye, binada çalışan dört kişinin maaşlarını ve binanın tüm masraflarını da kendi bütçesinden karşıladı.

BELEDİYE RESTORE ETTİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Osmangazi Belediyesi, Özdağ’ın derneğine tahsis ettiği Karabaş-ı Veli Kültür Merkezi binasını Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden restore etmek ve “hiçbir nedenle başkasına kısmen veya tamamen işgal ettirmemek” şartıyla ile restore et- işlet- devret modeliyle kiraladı.

Tarihi binanın kiralanmasının ardından da Osmangazi Belediye Meclisi’nde “binanın bizzat belediye tarafından sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmasına” karar verildi. Ancak bina Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği’ne tahsis edildi. Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri durumu Meclis toplantısına taşıdı. CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın bu tür binaların durumunun gözden geçirileceğini söylediğini ancak bugüne kadar adım atılmadığını belirtti.

Habere göre Sefa Yılmaz, "Binanın sigorta, abonelik, elektrik, su, doğalgaz giderleri ve binada oluşacak düzenleme, bakım, onarım, güvenlik giderleri ile oluşabilecek tüm masraflar belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Bu binanın başında Mustafa Özbağ isimli cübbeli, sarıklı bir şahsın bulunduğu ve bu şahsın 'Allah' olduğu imasında bulunduğu biliniyor" dedi.

Yılmaz, "2 Mart’ta bir meclis üyesi arkadaşımla bu binaya gittiğimizde bizi söz konusu şeyhin bir müridi karşıladı. ‘Efendi hazretlerinin’ şu an olmadığını, akşamları geldiğini, her akşam saat 21.00’de semah gösterisi yaptıklarını ve faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi" diye konuştu.

ATATÜRK’LE KONUŞMUŞ

Mustafa Özbağ, bir firmanın faturalarını yıllarca usulsüz olarak kullandığı tespit edildiği için 60 ay hapis cezası alarak Metris Cezaevi’nde "Sahte fatura düzenlemek" suçundan hapis yatmıştı. Bir konferans sırasında müritlerinden birine kendisini rüyasında "Allah" olarak gördüğünü söylediği rüyayı anlattıran Özbağ, Atatürk’le konuştuğunu da iddia etmişti.

Bursa’daki Karabaş-i Veli Tekkesi oluşumunun başında bulunan Özbağ bir konuşmasında şunları söylemişti:

“Dünyanın en büyük Atatürk posteri yapılıyormuş Bursa’da. Atatürk’e sordum, ‘sen böyle bir şey ister misin?’ Bana, ‘Ben bu ahmaklara böyle demedim. Bunlara dedim ki dünyanın en büyük otomobil fabrikasını kurun. Bu ahmaklar, bu gerizekalılar kalktılar dünyanın en büyük Atatürk postesini yapıyorlar. Bunu söyleyeyim mi bu akşam dedim, ‘söyle’ dedi."