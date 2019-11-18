Ali Koç’tan İmamoğlu'na ziyaret

Ali Koç ve Fenerbahçe heyeti, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fenerbahçe heyetiyle beraber ziyaret etti.

İBB'nin Saraçhane'deki binasına giden Koç’un yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ile yönetim kurulu üyeleri Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu, Simla Türker Beyazıt, Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağla Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, Alper Pirşen, Esra Nazlı Ercan ve Selahattin Baki bulundu.

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Ali Koç, İmamoğlu'na sırtında adının yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması ve futbol topu verdi.

Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Koç, İmamoğlu'na "Seçim öncesi bize yaptığınız ziyarette bilhassa bizi heyecanlandıran, İstanbul'un üç büyük kulübüne verdiğiniz marka değeri. Bu şehrin en önemli değerlerinden biri olarak görüyordunuz. Bence çok doğru. İnşallah büyük kulüplerimizle, belediyemizle sadece futbol değil diğer sportif alanlarla da işbirliği yaparız, bu imkanı sağlarız" dedi.

İmamoğlu’ysa "Ben de başkanımıza başarılar diliyorum. Fenerbahçe Kulübü'ne başarılar dileyince, insanların aklına sadece futbol geliyor ama burada her branş var. Dolayısıyla her branşta başarılar diliyorum" dedi.