Ali Koç: O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın

'FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davanın duruşması sonrasında açıklama yapan Ali Koç, 'O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş, her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok' dedi. Koç 'O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın' diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şike davasıyla ilgili yaptığı açıklamada ''Bugün geldiğimiz noktada Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay. O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın" dedi.

"FETÖ"nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan 7'si tutuklu 107 sanığın yargılanmasına bugün Silivri'de İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp yöneticileriyle birlikte duruşmayı izlemek üzere Silivri'deydi.

Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Koç "Kumpas davasında da sonucun bu yıl biteceğini düşünüyoruz. Bu davalar uzun süredir devam ediyor. Kulübümüzün avukatları bunu yakından takip ediyor. İnandığımız sonuca kavuşacağımızı biliyoruz. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası" dedi.

Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

'SİLİVRİ KAMPÜSÜ GELİŞMİŞ'

"Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde topyekün bir mücadele sergiledik. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Davanın Fenerbahçe için ne demek olduğunu biliyoruz. O zamandan bugüne Silivri kampüsü gelişmiş, her şey çok değişti ama bizim davada bir gelişme yok. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye çok değişti, şimdi bu kahpe örgüte karşı olmak kolay. O gün köprüye ilk Fenerbahçeliler çıktı, bunlar unutulmasın."

2019 yılının sonunda sonuçlanmasını bekledikleri Yargıtay davasının usulden gecikiyor olmasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Koç "Haklı davamızdan vazgeçmiş değiliz. Bu sadece sonucu, ertelemiştir" dedi. Koç "Haklı kupamız, tertemiz kupamız o zaman bizden alınmaya çalışılmıştı. Bu dönemde de yine şampiyonluğumuza göz dikildi, aktörler farklı. Sanki şimdi de benzeri yapılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

