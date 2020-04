Ali İsmail ile Abdullah Cömert'in katillerine tahliye yolu!

Yeni infaz yasasının çıkması sonrası Soma ve Ermenek’te tutuklu olanlar ile Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert davasında cezaevinde olan polisler tahliye olacak.

AKP ve MHP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 70 maddelik infaz paketi teklifinde, üçte ikiden yarı oranına düşen infaz indiriminden yararlanmayacak suç türleri arasında “kasten öldürme” eylemi de sayıldı.

Teklif maddesinde, kasten öldürmeden ceza alanlar olarak Türk Ceza Yasası’nın 81, 82 ve 83. maddeleri sıralandı. Ancak yasanın “intihara yönlendirme” başlıklı 84. ve “taksirle öldürme” başlıklı 85. maddesi ile “yaralama sebebiyle ölüme neden olma” suçunu düzenleyen 86. maddesi istisna tutulacak suçlar arasında sayılmadı.

CEZA İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLAR

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, böylece taksirle ölümü neden olanlar ile intihara yönlendirme suçunu işleyenler; yaralama nedeniyle ölüme neden olanlar infaz indirimi paketinden yararlanacak ve cezasının üçte ikisi yerine yarısını çekecek ve 3 yıl denetimli serbestlik indirimi alacak.

Ayrıca taksirli suçlardan 5 yıl ve altı ceza alanlar doğrudan açık cezaevine sevk edilecek. Pakette, taksirle ölüme neden olma suçunun indirim kapsamına alınması, birçok katliam davasında sanıkları kurtaracak.

Habere göre, Ali İsmail Korkmaz ve Abdullah Cömert davasında cezaevinde olan polisler tahliye olacak.

"Taksirle öldürme” maddesinden açılan ve infaz paketi kapsamında indirim alacak bazı davalar şöyle:

- Soma davası: 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin can verdiği faciaya ilişkin davada 51 sanık yargılanıyordu. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, birden fazla kişinin taksirle ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçundan sanıklar şirket başkanı Can Gürkan’a 15 yıl, genel müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, Teknik Müdür İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’a 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Can Gürkan, istinaf aşamasında tahliye edildi.

- Ermenek davası: Karaman Ermenek’te Has Şekerler Madencilik’e ait kömür ocağında 28 Ekim 2014’te yaşanan faciada 18 maden işçisi can verdi. Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan ceza verdi. İstinaf mahkemesi, cezaları az bularak artırdı. Has Şekerler patronu Saffet Uyar, ruhsat sahibi Abdullah Özbey ve teknik nezaretçi Ali Kurt’un aldığı cezalar 19’ar yıl 3’er ay hapis cezasına yükseltildi. Daimi nezaretçi Yavuz Özsoy’a 21 yıl, Cemile Karaca’ya ise 14 yıl hapis cezası verildi. Özbey, Kurt ve Uyar cezaevinde, Özsoy aranıyor.

- Ankara YHT kazası: 13 Aralık 2018’de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3’ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi yaralandı. Arasında TCDD YHT Gar Müdürü’nün olduğu 10 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında yine taksirle ölüme neden olmadan ceza istendi. Davada, sadece makasçı Osman Yıldırım tutuklu.

- Aladağ yurt yangını: Adana Aladağ’da 29 Kasım 2019’da Süleymancılar cemaatine ait yurtta çıkan yangında, 10’u öğrenci, 12 kişi yanarak can verdi. Mahkeme, dernek başkanı İsmail Uğur’u 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç’i 11 yıl 1 ay 10 gün, dernek görevlilerinden Mahmut Deniz’i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş’i 8 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarptırdı. İlçe Milli Eğitim görevlileri de ceza aldı. Sanıklar, “Bilinçli taksirle ölüme ve yararlanmaya neden olma” suçundan cezalandırıldı.

- Çorlu kazası: Edirne’den İstanbul’a gitmekte olan yolcu treninin, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde raydan çıkması sonucu 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Savcılık, TCDD’de görevli 4 kişiye “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçundan dava açtı. Dava halen Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.