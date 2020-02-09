Ali İhsan Yavuz o ünlü sözünü aslında söylememiş, İspat eden olursa istifa edecekmiş

'Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu' sözleri unutulmayan AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, o ünlü sözlerin kendisine ait olmadığını, o sözleri sarf etmesinin CHP'nin uydurması olduğunu iddia etti.

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Seçimleri'nin ardından söylediği "Hiçbir şey olmamış ise biz diyoruz ki kesinlikle bir şeyler oldu" sözlerini bu kez inkar etti. Yavuz bu sözlerin kendisine ait olmadığını, bunun "CHP'nin bir uydurması" olduğunu iddia etti.

Ali İhsan Yavuz “Post-truth şu demek; hakikat sonrası, yalanın siyaseti, gerçeğin anlamsızlaştırılması, değersizleştirilmesi ve bunun üzerine inşa edilen bir kültür. Post-truth kültüründen besleniyor CHP” diyerek ortada yalana dair bir siyasetin olduğunu söyledi.

Yavuz şöyle konuştu:

Ne oluyor bilmiyorum hani bana atfedilen meşhur bir söz var ya; ‘hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu’ diye. Bunu da CHP’liler üretti, ben ses çıkartmıyorum diye bakmayın. Burada da söylüyorum eğer benim böyle bir sözüm varsa, gocunduğum için söylemiyorum çok da hoşuma gidiyor ve gıda da alıyorum açıkçası. Çünkü bunlarla uğraşsınlar yani sakız lazım, biz de işimizi yapalım. Ama bunu kendileri ürettiler, yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim. Ama eğer CHP ispat edemeyecek ise ve istifa edeceklerse onlardan bir tane ayakta kalmaz, hepsi düşmüş olur.

Yavuz'un hakkında "Yok böyle bir söz. Bana birisi ispat etsin, ben istifa edeceğim" dediği sözlerini aşağıdaki videoda bulabilirsiniz: