Ali Babacan'ın partisinin kurucular kurulu belli oldu

Ali Babacan'ın bugün kuruluş dilekçesini verdiği partisinin kurucular kurulu listesi ortaya çıktı.
Partinin kurucular kurulu listesinde, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, eski bakan Selma Aliye Kavaf, Mehmet Atalay, eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Gülay Göktürk gibi isimler yer alıyor.
Liste şöyle:
İşte o liste;
Zeynep Tatar
Zehra Dereli
Yasemin Birgel
Tuba Tarsus
Selma Aliye Kavaf – (Eski Bakan ve Milletvekili)
Sedat Kadıoğlu
Sanem Aktar
Sadullah Ergin (Eski Bakan ve Milletvekili)
Ramiz Ongun
Ömer Gençal
Oğuzhan Ayveren
Nihat Ergün (Eski Bakan ve Milletvekili)
Berin Bilici
Tunahan Elmas
Nazlı Seda Vural
Helin Fırat
Mustafa Yeneroğlu (Bağımsız Milletvekili)
Mustafa Uçak
Mustafa Satıcı
Mustafa Nuri Akbulut
Mustafa Ergen
Musa Malik Yıldırım
Mehmet Şanver (Emekli Korgeneral)
Mehmet Atalay (Eski Bürokrat)
Mehmet Avcı
M. Emin Ekmen
Merve Keleş
Metin Kaşıkoğlu (Eski Milletvekili)
Medeni Yılmaz (Eski Milletvekili)
Sami Topbaş (AK Parti Konya Eski İl Başkan Yardımcısı)
Kerem Yavaşça
Kerem Altun (Eski Milletvekili)
Kemal Cangör
Esra Aygün
İlker Çelik
İhsan Günaydın
İdris Şahin (Eski Milletvekili)
İbrahim Köşdere (Eski Milletvekili)
İbrahim Gezer
İbrahim Dönertaş
İbrahim Çanakçı (Eski Hazine Müsteşarı)
İbrahim Alper Ataman
Hatice Selvi Demirel
Hatice Dudu Özkan
Hasan Karal
Hasan Canbağ
Halit Özsoy
Haldun Hakçı
Gülçin Avşar
Gülay Göktürk (Yazar)
Gül Didem Bektaş
Furkan Aydoğan
Elif Eren
Doğa Şanlıoğlu
Cennet Uslu
Cem Avşar
Cavit Dağdaş (Hazine Eski Müsteşar Yardımcısı)
Canberk Demirci
Bünyamin Ünlü
Burcu Yağar
Burak Dalgın
Bilgehan Çetiner
Bekir Sıtkı Aslan
Bahar Saygılı Ekşi (Eski Milli Sporcu)
Ayşe Işıl Ergüvenç (AİHM)
Ayşe Ezgi Yıldırım
Arzu Kılıçlar
Altuğ Ankaralı
Ali Ufuk Yaşar
Ali İhsan Merdanoğlu (Eski Milletvekili)
Ahmet Faruk Ünsal (Eski Milletvekili)
Ahmet Ergin
Ahmet Edip Uğur (Balıkesir Eski Belediye Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Yener
Müfit Yetkin (Eski Milletvekili)
Abdürrahim Aksoy (Eski Milletvekili)
Birol Aydemir (TÜİK Eski Başkanı)
Abdurrahman Bilgiç (Eski Büyükelçi)
Metin Kilci (Özelleştirme İdaresi Eski Başkanı)
Gürcan Türkoğlu (Eski Diplomat)
Aysun Hatipoğlu
Naci Koru (Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı)
Candan Karlıtekin (THY Eski Yönetim Kurulu Başkanı)
Mehmet Keteloğlu