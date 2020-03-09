Ali Babacan'ın partisinin adı belli oldu: Kuruluş başvurusu bugün yapılacak

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığındaki partinin kuruluş başvurusu bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na yapılacak.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığındaki partinin kuruluş başvurusu bugün İçişleri Bakanlığı’na yapılacak.

Adı Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olan yeni partinin kuruluş toplantısı çarşamba günü Ankara Bilkent Oteli’nde düzenlenecek.

Medyascope’da yer alan habere göre, yeni partinin kurucu sayısı 90 kişi. Kuruculardan bazılarının şu isimler olması bekleniyor:

Gülay Göktürk, Nihat Ergün, Metin Gürcan, Sadullah Ergin, Mustafa Yeneroğlu, Fazıl Hüsnü Erdem, Selma Aliye Kavaf, Ayşe Ezgi Yıldırım, Ali İhsan Merdanoğlu, Kerem Altun, Oğuzhan Aygören, Tunahan Elmas, Mehmet Emin Ekmen.