Ali Babacan'ın partisi kurulmadan kriz çıktı

Bugün resmen kurulması beklenen Ali Babacan'ın partisinde Abdullah Gül krizi çıktığı iddia edildi.

Aylardır kuruluşu ertelenen Ali Babacan'ın partisi resmiyete kavuşuyor.

Ancak iddiaya göre, yeni partinin kurucu listesi ve tüzükle ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Babacan ters düştü. Genç ve kadınlara ağırlık verilecek listede halen milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu da yer alacak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Babacan, yeni partinin son şeklini oluşturmak için kurucu yapmayı düşündüğü isimlerle Ankara'da iki gün süren toplantı yaptı. Bir otelde düzenlenen toplantıda tüzük, program ve kurucu isimler masaya yatırıldı. Kurucu isimlerin evrakları yetiştirebilmesi halinde bugün İçişleri Bakanlığı'na kuruluş dilekçesi verilecek. Çarşamba günü ise tanıtım toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

'GÜL'E YAKIN İSİMLER DAVET EDİLMEDİ' İDDİASI

Toplantıya Gül'e yakın isimler davet edilmedi. Gül dışında parti çalışmasında öne çıkan Haşim Kılıç, Beşir Atalay ve Candan Karlıtekin gibi isimlerin de dışlandığı öğrenildi. Sözcü'nün iddiasına göre hafta içinde Gül, Mustafa Baş'ı (Refah Partili eski vekil) Babacan'a göndererek tüzük çalışmasına son şeklini vermek istedi. Babacan tarafı olumsuz yanıtlar verdi ve önerileri dikkate almadılar.

Gül'ün geri çekilmesinden sonra bazı isimlerin de aktif görev almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Babacan'ın çevresi kırgınlığı ortadan kaldırmak için Mehmet Tekelioğlu'nu (Gül'ün eniştesi) arayarak Ankara'daki toplantıya davet etti, ancak olumsuz cevap verildi.