Ali Babacan 'yeni' parti kuruluşunu yine erteledi

AKP'den istifa eden eski Bakan Ali Babacan'ın parti kurma kararını Ocak ayına ertelediği öğrenildi.

AKP'den istifa eden eski Bakan Ali Babacan ve arkadaşlarının partileşme sürecinin Ocak 2020’ye ertelendiği iddia edildi.

Babacan’ın Aralık ayının son haftasında Ocak ayı için kesin tarih vereceği ileri sürülürken, ertelenme gerekçesi olarak “17/25 Aralık tarihi üzerinden spekülasyona meydan vermemek” gösteriliyor.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Kurucular Kurulu çalışmalarında son aşamaya gelen Babacan ve kurmayları, aralık ayının son iki haftası içinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vermeyi planlıyordu. Ancak son yapılan istişarelerin ardından partinin kuruluş tarihinin Ocak 2020’ye ertelendiği öne sürüldü.