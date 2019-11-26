'Ali Babacan' yalanı her yerde haber oldu...

Avrasya Araştırma şirketinin Başkanı Kemal Özkiraz, Ali Babacan’ın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni partisinin adının Akıl ve Bilim Partisi olacağı iddiasını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Özkiraz’ın mesajı sonrası birçok haber sitesi "bilgiyi" olduğu gibi haberleştirdi.

Özkiraz, sosyal bir deney için bu uydurma iddiayı gündeme getirdiğini ve birçok haber sitesinin konuyu hiçbir sorgulama yapmadan sayfalarına taşıdığını söylerken, şöyle konuştu:

“Şimdi gelelim asıl ve ciddi konuya. Bu haberim tamamen uydurma bir haber. Baştan sona ben uydurdum. Bu aslında bir sosyal deney. Konusu basın ve sosyal medya nasıl manipüle edilir? Amaç ‘CHP yalan haberle baş edemiyor’ diyenlerin haksız olduğunu ve ufacık bir Twitter hesabindan yazılan bir yalanın bile ne kadar hızlı ve kontrolsüz yayıldığını göstermek. Onlarca ve büyük ciddi medya kuruluşu 1 saat geçmeden yalanımı haber yaptı. Kimse araştırmadı. Kimse kaynak kim, nedir, nereden duydun demedi. İşte Türkiye’de medyanın hali bu. Kimsenin işin doğrusunu araştırmadan yazdığı uyduruk işler AKP medya gücü ile birleşince kontrol edilemez oluyor. Peki niye Babacan’ı seçtim? Oy vermeyeceğim bari reklamına katkım olsun dedim.”