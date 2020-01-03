Alevilerin evlerini işaretledi, 'Korucu olmak istiyordum' dedi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Alevilerin yaşadığı Dedeköy Mahallesi muhtarı, dün gece Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak 5 evin kapısına ve duvarına yazı yazıldığını ve işaret konulduğunu bildirdi.
Yapılan incelemede mahalledeki 5 evin kapı ve duvarlarına "Aleviler gitsin, Türkiye Müslümandır" yazıldığı, "X" işareti konulduğu belirlendi.
Jandarma tarafından yakalanan ve Alevi yurttaşlara ait evlerin kapılarını ve duvarlarını işaretlediği belirlenen B.Ç. isimli kişi, ilk ifadesinde güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediğini söyledi.
B.Ç, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.