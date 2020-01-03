Alevilerin evlerini işaretledi, 'Korucu olmak istiyordum' dedi

Malatya'da Alevi yurttaşlara ait evlerin kapı ve duvarlarını işaretleyen B.Ç. isimli kişi yakalandı. B.Ç. ilk ifadesinde, güvenlik korucusu olmak istediğini, mahallenin güvenli olmadığı algısı oluşturmak amacıyla evleri işaretlediğini söyledi.