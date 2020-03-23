Albayrak'tan sağlıkta 32 bin yeni personel açıklaması: Onayladık

Hazine Bakanı Albayrak, Sağlık Bakanlığı'nın, performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması ve 32 bin yeni personel alımı talebini 'hızla' karşıladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün düzenlediği basın toplantısında duyurduğu 32 bin yeni sağlık personeli alınması ve sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin üst tavandan yapılmasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" dedi.

