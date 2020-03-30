Albayrak'tan firmalara 'kısa çalışma ödeneği' çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak sosyal medyadan yaptığı açıklamada firmaları çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine kısa çalışma ödeneğine başvurmaya çağırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz" dedi ve firmaları çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırdı.

Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" dedi.

