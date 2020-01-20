Albayrak'tan erken seçim açıklaması: Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim

Berat Albayrak erken seçim tartışmalarına ilişkin 'Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de düzenlenen 2019 Değerlendirme Toplantısı'nda "akademisyen ve basın mensupları"yla bir araya geldi.

Davetliler dışında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Albayrak erken seçimle ilgili soruya “Türkiye son beş yılda 8 seçim geçirdi, bir de darbe girişimi yaşadı. Ülkemiz seçim yorgunu, insanlar da bıkmış durumda. Seçim söylemleri kişisel hırs ve hevesten kaynaklanıyorsa bunlar iyi niyetli değil. Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim” diye yanıt verdi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- “Kamu bankalarının birinci fonksiyonu kâr değil. Tabii ki bu zarar etmeleri anlamına gelmiyor. Kamu bankaları bu dönemde çok takdir topluyor. Allah’tan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde kamu bankalarının özelleştirmesine izin vermedi."

- "Önemli olan nominal faizdir. Ayrıca tasarruf sahipleri için alternatif enstrümanlar üzerinde çalışılıyor. Geçen yıl devletin bono ve tahvilleri tasarruf sahibine daha iyi kazandırdı."

​- “Türkiye son beş yılda 8 seçim geçirdi, bir de darbe girişimi yaşadı. Ülkemiz seçim yorgunu, insanlar da bıkmış durumda. Seçim söylemleri kişisel hırs ve hevesten kaynaklanıyorsa bunlar iyi niyetli değil. Hükümetin gündeminde böyle bir şey yok. Ben de kulağımla bu yönde herhangi bir söz duymuş değilim."

- "Bugüne kadar kur hedefi vermedim vermeyeceğim, ancak Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı."

- "SPK, BDDK düzenlemesi paketi ile sermaye piyasalarını büyütmeye çalışacağız, farklı adımlar atacağız."

- "Zorunlu karşılık özelinde çok dinamik bir 2020 olacak."

- "2020 ince ayarın yapıldığı yıl olacak."

- "Vergi indirimlerinde ekonomiye toplam katkı temelinde sektörleri değerlendiriyoruz. Başka sektörlerde de indirim olabilir ancak doğru şekilde inceleyerek bakıyoruz."

- "KGF, teminat ipotek açığı olan alanlarda kullanılabilir bu konuda çalışmalar yürütüyoruz, düzenleme içi piyasa düzenleyici kuruluşlar çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz."

- "Dengelenme sürecinin kazanımlarını 2020'de istihdam alanında güçlü şekilde göreceğiz."

- "İstihdam özelinde bazı ekstra çalışmalarımız var, 2020'de belirlediğimiz rakamdan daha iyi bir performans göstereceğiz."

- "Hal yasasında farklı bir çalışma yürütüyoruz, piyasa temelinde çözüm üreteceğiz."

- "Rekabet Kurumu'nun bankacılık sektörü incelemesi konusunda bilgi sahibi değilim."

- "Ekonomide değişim tamamlanmadı daha yeni başladı, kamuda başladı özel sektörde başlıyor bütünleşik bir şekilde bu resim ortaya konmalı."

- "Doğrudan yabancı sermaye girişi uzun yıllardır bir sistematiğe oturdu, 2019'u 10-15 milyar dolar ile kapattık."

- "Yabancı yatırımı için 2020 ve sonrasında daha cazip bir ülke olacağız."

- "Doğrudan yabancı sermaye girişi açısından kazan kazan bir ilişki bize göre daha sağlıklı, Türkiye'ye gelen, inanan yatırımcı kazanıyor."

- "Sicil affında toplumun tamamının yararını gözeten bir çalışma yürütülüyor."

- "Küresel riskleri her zaman masanın üzerinde tutmalıyız, bu risklere hazırız, süreci sağlıklı şekilde geçirmek icin tam teyakkuz halindeyiz.

- "Kritik bir 1,5 yılı geride bıraktık, 2020 toplum için kesinlikle daha iyi bir yıl olacak, ancak sürecin paydaşları açısından zorlu bir yıl olacak herkes buna hazırlıklı olmalı."

- "Amacımız katma değeri yüksek alanlara, sektörlere kanalize olmak."

- "Önümüzdeki yıllarda petrol ve doğal gaz bulunması açısından pozitif haberlerle karşılaşılacak."

- "Petrol ve doğal gaz haberlerinin, değişim dönüşüm sürecini tamamlandıktan sonra gelmesi daha faydalı ve güzel olur."

- "Dolar mevduatlarının çözülmesi güven ve küresel etkilerle ilişki, bu olduğunda elleri yanmaya başlayacak."