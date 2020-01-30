Albayraklar 'savunma' sektöründen çıkmaktan vaz mı geçiyor?

Savunma sektöründen çekileceğini açıklayan Albayraklar'dan yeni açıklama yapıldı. Albayrak patronu Adnan Albayrak 'devlete küskünlük' gibi bir durumun 'şahsıyla bağdaşmayacağını' belirttiği açıklamasında, şirketin hisselerinin satışı öncesi vazgeçirme çağrılarına kayıtsız kalmayacaklarını, 'farklı çözüm yolları bulmaya' çalışacaklarını söyledi.

Hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı alan Albayraklar Savunma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, "vazgeçirme çabalarına" kayıtsız kalmayacaklarını, satış öncesi "son raddeye" kadar başka çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Albayrak savunma sanayinden çekilme kararı sonrasında "negatif algı" oluşturulmaya çalışıldığını öne sürdüğü açıklamasında, "devlete küskünlük" gibi bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi.

​Albayraklar Holding'e bağlı Albayraklar Savunma A.Ş., yaklaşık 750 bin siparişlik seri silah üretimi için ihtiyaçları olan desteği alamadıkları ve faaliyet gösterdikleri diğer sektörlerdeki alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle savunma sanayinden çekilme kararı almış, firmanın hisseleri de yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartılmıştı.

Albayraklar tarafından üretilen ve polisin gösterilere müdahalesinde kullanılan elektroşok silahı Wattozz'un basına tanıtımı 2018'de yapılmıştı.



Adnan Albayrak yaptığı yazılı açıklamada "Öncelikle devlete küskünlük gibi bir tabirin, ömrü boyunca devlet terbiyesi öğretileri ile yetişmiş şahsımla asla bağdaşmayacağını belirtmek isterim" dedi ve devamında şu ifadelere yer verdi:

'WATTOZZ'UN ÖN SİPARİŞLERİNİN ANORMAL DERECEDE YÜKSEKLİĞİ'

"Savunma Sanayii'nden çekilme kararımız sonrasında oluşturulmaya çalışılan negatif algı faaliyetlerinin farkındayız. İştirakimiz Albayraklar Savunma A.Ş. faaliyet hayatına başladığı günden bu yana ülkemizin çıkarlarını kendi ticari çıkarlarından her zaman önde tutmuş bir firmadır. Yakın zamandan somut örnek vermek gerekirse 2018 senesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD'nin elektronik ürünlerine boykot çağrısına öncülük edip ünlü bir Amerikan firması ile uyuşturucu tespiti cihazları üzerine yapmış olduğumuz 25 milyon dolarlık iş sözleşmemizi boykot bildirimi ile tek taraflı fesih etmemiz ülkemizde büyük çaplı farkındalık yaratmış ve ABD basınında da ayrıca yer almıştı.

Öncelikle devlete küskünlük gibi bir tabirin, ömrü boyunca devlet terbiyesi öğretileri ile yetişmiş ve devletine karşı had ve adabını fazlasıyla bilen şahsımla asla bağdaşmayacağını belirtmek isterim. Dünyamız küresel bir durgunluğa girmiştir ve dünyanın yarısından fazlasında ekonomik daralmalar yaşanmaktadır. Normal şartlarda bu tarz durgunluklardan etkilenmeyecek firmalar Albayraklar Savunma gibi global arenada faaliyet gösteren inovatif teknoloji firmalarıdır. Ürünlerimizden sadece Wattozz Elektrik Silahı için hemen hemen tüm dünyadan firmamıza geçilen resmi ön siparişlerin anormal derecede yüksekliği bunun en sağlam örneğidir. Ancak dünya devi firmalara rakip çıkmak, onların tekellerini kırmak çok yönlü ciddi bir güç unsuru ve elbirliği gerektirir.

Bu yüzden şirketimizin hisselerinin satışına yönelik almış olduğumuz ticari kararın birdenbire ve yeterince düşünmeden alınmış bir karar olmadığının bilinmesi gerekir. Bizler bunun yaşanmaması için uzun süre büyük bir çaba sarf ettik. Velhasıl, kararın basına bildirilmesinin ardından halkımızdan gelen en kalbi vazgeçirme çağrılarına kayıtsız kalmamız da imkansızdır. Bu teveccühe duyduğumuz hürmetle satış öncesi son raddeye kadar farklı çözüm yolları bulmaya çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla arz ederim."

